İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Fulham ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Craven Cottage'da oynanan maçta Manchester City, Fulham'ı 5-4'lük skorla mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Manchester City, 17. dakikada Erling Haaland, 37. dakikada Tijjani Reijnders ve 44. dakikada Phil Foden'ın golleriyle 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. İlk yarının bitiminde City'e cevap veren Fulham'ın ilk golü 45+2. dakikada Emile Smith Rowe'dan geldi ve ilk yarı 3-1'lik City üstünlüğüyle sonuçlandı.

Tıpkı ilk yarı gibi ikinci yarıya da hızlı başlayan City, 48. dakikada Phil Foden ve 54. dakikada Sander Berge'nin kendi kalesine attığı golle farkı 4'e çıkardı. Bu golün ardından maçta ipleri eline alan Fulham, 57. dakikada Alex Iwobi, 72. ve 78. dakikada Samuel Chukwueze ile 3 gol bulsa da mücadeleden puanla ayrılamadı.

HAALAND LİG REKORUNU KIRDI

Attığı golle birlikte Erling Haaland, Premier Lig'de 100 gole en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Norveçli yıldız, bu sayıya 117 maçta ulaştı ve rekorun bir önceki sahibi Alan Shearer'ı geride bıraktı. Shearer, bu sayıya 124 maçta ulaşmıştı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Pep Guardiola'nın ekibi, ligde çıktığı son iki maçta da kazanmış oldu ve lider Arsenal'in ardından 28 puanla zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi Fulham'ın ise ligdeki 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve haftayı 17 puanla 15. sırada kapattı.