Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında heyecan dorukta! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi, 30 Kasım 2025 tarihinde Kadıköy’de oynanacak. Maçın hakemi merak konusu olurken, Türkiye Futbol Federasyonu önemli bir açıklama yaptı.

Derbinin hakemi kim olacak? Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak dev derbi Fenerbahçe - Galatasaray için heyecan şimdiden dorukta. Maçın hakemi ise merak edilen konuların başında geliyor. Taraftarlar özellikle "FB-GS maçının hakemi kim olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Yasin Kol, Süper Lig'de kritik maçlarda gösterdiği tecrübeyle tanınıyor ve derbinin temposunu yönetmek için sahada olacak. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi belli oldu mu? Derbi hakemi kim olacak? İşte detaylar...

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

DERBİNİN HAKEMİ KİM OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, derbinin hakemi Yasin Kol olacak. Mücadelede düdük çalacak Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

⚽ FENERBAHÇE – GALATASARAY DERBİ TARİHİ

İki takım ilk kez 17 Ocak 1909 tarihinde, Papazın Çayırı olarak bilinen alanda karşı karşıya geldi. Bu tarihi mücadeleyi Galatasaray 2-0 kazanarak rekabetin ilk galibiyetini elde etti. O günden bu yana iki kulüp, resmi ve özel olmak üzere 400'ü aşkın kez sahaya çıktı.

RESMî MAÇLARDA DERBİ DENGESİ

2025 yılı itibarıyla oynanan resmî maçlarda tablo oldukça yakın:

Fenerbahçe , tüm kulvarlarda 148 kez galip geldi.

, tüm kulvarlarda geldi. Galatasaray , ezeli rakibini 128 maçta mağlup etti.

, ezeli rakibini Tam 115 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu istatistikler; Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, TSYD Kupası ve özel turnuvalar dâhil tüm resmî karşılaşmaları kapsıyor.

🔴 SON YILLARDA DERBİ PERFORMANSI

Son yıllarda derbiler daha dengeli geçiyor. Galatasaray, özellikle son sezonlarda Ali Sami Yen ve Rams Park'ta aldığı galibiyetlerle üstünlük sağlamaya çalışırken; Fenerbahçe, Kadıköy'deki yenilmezlik serisini uzun süre koruyarak tarih yazdı. 2023–2024 sezonunda Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, ligin ikinci yarısında Galatasaray sahasında 2-0 kazanmıştı.

🏆 EZELİ REKABETTE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

En farklı galibiyet: Fenerbahçe 6 – 0 Galatasaray (2002)

Galatasaray'ın en farklı galibiyeti: Fenerbahçe 0 – 5 Galatasaray (1911)

En gollü maç: Fenerbahçe 4 – 4 Galatasaray (1983)

En çok gol atan oyuncular arasında Alex de Souza, Hakan Şükür ve Selçuk İnan gibi isimler yer alıyor.

FENERBAHÇE – GALATASARAY DERBİSİ DÜNYA GÜNDEMİNDE

"Kıtalar Arası Derbi" olarak bilinen bu büyük rekabet, sadece Türkiye'de değil, dünya basınında da sık sık yer buluyor. İngiliz basını, İspanyol spor gazeteleri ve FIFA raporları, FB – GS derbisini dünyanın en ateşli 10 futbol rekabeti arasında gösteriyor.