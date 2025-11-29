Futbol severler, 29 Kasım 2025 tarihinde oynanacak olan Genoa-Verona karşılaşmasına büyük ilgi gösteriyor. Serie A’da alt sıraları yakından ilgilendiren bu maç öncesinde taraftarların aklında pek çok soru var. Özellikle “Genoa - Verona maçı hangi kanalda yayınlanacak?”, “Maç saat kaçta başlayacak?”, “Canlı izleme linki var mı?” ve “Maç şifresiz mi?” gibi sorular sıkça araştırılıyor.

GENOA - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN?

Genoa-Verona maçı, 29 Kasım Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

GENOA - HELLAS VERONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Genoa-Verona maçı, saat 17:00'de başlayacak.

SERIE A GENOA - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Genoa ile Verona arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalından canlı izlenebilecek.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Verona'nın ligde kalma umutları her hafta biraz daha azalıyor. Paolo Zanetti yönetimindeki ekip, 13. haftaya girilirken hâlâ galibiyetle tanışamadı ve sezonun en zor dönemlerinden birini yaşıyor.

Sarı-lacivertliler, Serie A'daki son galibiyetini geçen sezonun final haftasında Castellani'de oynanan maçta Empoli'yi 2-1 mağlup ederek elde etmişti. O karşılaşmanın üzerinden tam 12 lig maçı geçti ancak Verona bu süreçte bir kez bile üç puan alamadı. Bu kötü tablo, takımı puan tablosunun son sırasına taşırken güvenli bölgenin dört puan uzağında bıraktı.

Her ne kadar alınacak bir galibiyet Verona'yı doğrudan düşme hattından çıkaramasa da, ligin bu aşamasında puan kayıplarının devam etmesi durumunda işler daha da zorlaşabilir. Bu nedenle cumartesi günü oynanacak karşılaşma, takım adına kritik bir viraj niteliğinde olacak.

Yine de taraftarlara umut veren bir detay var: Verona geçtiğimiz sezon Eylül 2024'te oynanan karşılaşmada rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Bu skorun tekrarlanması, hem moral hem de puan anlamında büyük önem taşıyor.

Ancak istatistikler konuk ekip adına pek iç açıcı değil. Verona, bu sezon çıktığı altı deplasman maçında yalnızca iki gol atabildi ve kalesinde 10 gol gördü. Yani galibiyet için yalnızca savunmayı geliştirmek yetmiyor; hücumda da daha üretken olmaları gerekiyor.

TAKIMLARDA SON DURUM VE EKSİKLER

Genoa'da savunma hattı sıkıntılı. Brooke Norton-Cuffy'nin Cagliari maçında ikinci sarı karttan oyun dışı kalmasının ardından bu hafta forma giyemeyecek. Ayrıca Maxwel Cornet, Junior Messias, Jean Onana ve Hugo Cuenca sakatlıkları nedeniyle De Rossi'nin kadro tercihlerini sınırlıyor.

Takımın formda isimlerinden Leo Ostigard, Cagliari karşısında attığı golle üst üste üç lig maçında skor katkısı verdi ve toplamda dört gole ulaştı. Bu sezon Genoa'da birden fazla gol atan tek oyuncu olarak öne çıkıyor.

Verona cephesinde ise üç oyuncu ikişer golle takımın en golcü isimleri konumunda: Suat Serdar, Giovane ve Gift Orban. Ancak Serdar'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması kadro planlamasını zorlaştırıyor. Akpa Akpro ve Tomas Suslov da sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacakken, Grigoris Kastanos'un durumu ise maç saatine doğru netleşecek.

Giovane, bu sezon takımın hücumda en fazla sorumluluk alan oyuncusu olsa da, performansının büyük bölümünü iç saha maçlarında gösterdi. Deplasmanlarda etkisinin sınırlı kalması, Verona'nın dökülen deplasman performansını da açıklıyor. Şimdi gözler, genç yıldızın bu istatistiği bu hafta sonu kırıp kırmayacağında olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Genoa'nın muhtemel ilk 11'i: Leali, Marcandalli, Ostigard, Vazquez, Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin, Colombo, Vitinha

Hellas Verona'nın muhtemel ilk 11'i: Montipo, Bella-Kotchap, Nelson, Frese, Belghali, Harroui, Gagliardini, Bernede, Bradaric, Giovane, Orban