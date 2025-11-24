Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligde 2-1 mağlup oldukları Newcastle United maçı sonrasında tepki gösterdiği kameramandan özür diledi.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan teknik adam, "Bunu gördüğümde utanç ve mahcubiyet duyuyorum. Hoşuma gitmiyor. Kameramandan özür dilerim. Ben buyum. 1000 maç oynamış olsam bile mükemmel bir insan değilim ve hatalar yapıyorum." diye konuştu.