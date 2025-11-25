Real Madrid’de Vinicius Junior, Xabi Alonso ile yaşadığı gerginlik çözülmeden sözleşmesini yenilemeyeceğini Florentino Perez’e iletti; yıldız oyuncunun kontratı 2027’de sona eriyor. İşte detaylar...

İngiliz basınında yer alan habere göre Vinicius, teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı sorunlar çözülmeden İspanyol ekibiyle yeni bir kontrat imzalamayacak.

Haberde, Brezilyalı futbolcunun 26 Ekim'de Barcelona'ya karşı oynanan maçın ikinci yarısında oyundan alınmasıyla ikili arasındaki gerginliğin başladığı kaydedildi.

Barcelona maçı sonrası sosyal medyada yayımladığı özür mesajında Perez'in adını geçiren Vinicius, Alonso'nun adını geçirmemişti.

25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.