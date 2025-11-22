Süper Lig’in 13. haftası, milli aranın ardından Zecorner Kayserispor ile Gaziantep FK arasındaki mücadeleyle start alıyor. Ligdeki tek galibiyetini 11. haftada Kasımpaşa karşısında alan ve 9 puanla 16. sırada yer alan Zecorner Kayserispor, taraftarının desteğini arkasına alarak küme hattından uzaklaşmak istiyor. Konuk ekip Gaziantep FK ise 19 puanla 7. sırada bulunuyor ve ilk 5 sıra hedefi doğrultusunda deplasmandan galibiyetle dönmeyi amaçlıyor. Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK mücadelesinin tarih, saat ve yayın kanalı bilgileri haberimizde...

Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta açılış maçında Zecorner Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek. 9 puan ve -5 averajla düşme hattında yer alan ev sahibi ekip, milli ara öncesi son maçında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olmuştu. Radomir Dalovic'in ekibi, küme hattından sıyrılma mücadelesi verirken Gaziantep FK ise ilk 5'e yükselme motivasyonuyla sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ZECORNER KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

ZECORNER KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Zecorner Kayserispor - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Piri; Civelek, Denswil, Hosseini, Carole; Soyalp, Bennasser; Mane, Benes, Cardoso; Onugkha

Gaziantep FK: Gorgen; Perez, Kızıldağ, Abena, Rodrigues; Özçiçek, Camara; Kozlowski, Maxim, Lungoyi; Bayo