Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği Ademola Lookman transferinde önemli bir gelişme yaşandı. Victor Osimhen'in devreye girerek oyuncu ile özel görüşme yapması süreci hızlandırdı. Yönetim, bu olumlu tablo sonrası Atalanta'yı ikna etmek için hazırlıklarını başlattı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın yaz döneminden bu yana gündeminde olan Ademola Lookman transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların uzun süredir takip ettiği başarılı kanat oyuncusu için süreç beklenmedik şekilde hızlandı.
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'in haberine göre Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, milli takımdan arkadaşı olan Lookman ile temas kurarak transferde doğrudan rol aldı.
İkilinin yakın ilişkisi nedeniyle görüşmenin oldukça olumlu geçtiği ve Victor Osimhen'in Ademola Lookman'ı Galatasaray'a gelmeye ikna ettiği belirtildi.
Bu gelişmenin ardından sarı kırmızılılar, Atalanta'yı ikna etmek için temaslarını yoğunlaştıracak. Yönetimin kısa sürede resmi teklif planını şekillendirmesi bekleniyor. Transfer komitesi, ocak ayına yetişecek bir anlaşma için tüm ihtimalleri değerlendiriyor.
Galatasaray, Ademola Lookman'ı kadrosuna dahil ederek hem hücum hattını genişletmeyi hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik heyet, oyuncunun takıma önemli bir dinamizm katacağı düşüncesinde.