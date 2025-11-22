Eyüpspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Eyüpspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaşacak. Düşme hattını yeniden yazacak karşılaşmada 3 puan, iki takım için de kritik öneme sahip. Son 3 maçtır aldığı mağlubiyetlerle taraftarını hayal kırıklığına uğratan Eyüpspor, puan tablosunda son sıraya düşme riskiyle karşı karşıya. Fatih Karagümrük ise bu sezonki galibiyet sayısını 3'e çıkarmayı hedefliyor. İşte Eyüpspor - Fatih Karagümrük maçı detayları...
EYÜPSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Eyüpspor - Fatih Karagümrük maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda, Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.
EYÜPSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?
Eyüpspor - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
EYÜPSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Eyüpspor: Marcos; Calegari, Muljakic, Yalçın, Ortakaya; Demirbay, Legowski; Akbunar, Kayan, Gurler; Thiam
Fatih Karagümrük: Grbic; Çankaya, Roco, Çınar, Balkovec; Doh, Kranevitter; Serginho, Özcan, Larsson; Fofana