Eyüpspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig’in 13. haftasında Eyüpspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. 8 puanla son sırada yer alan ev sahibi ekip, düşme hattından uzaklaşmak ve 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırmak için sahaya çıkacak. Milli aradan önce Konyaspor karşısında galibiyetle moral bulan Karagümrük ise deplasmandan puan çıkararak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Maçın tarih, saat ve yayın kanalı merak ediliyor. Eyüpspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?