Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor canlı yayın bilgisi!

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Atko Grup Pendikspor’u ağırlayacak. Bu sezon galibiyetle tanışamayan ve düşme hattında yer alan Hatayspor, taraftarı önünde puanını 7’ye çıkararak çıkış arayacak. Fuat Tosyalı Stadyumu’nda oynanacak mücadelede, ligde 2. sırada bulunan Pendikspor ise liderlik hedefiyle 3 puanın peşine düşecek. Karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11’leri futbolseverlerin gündeminde. Atakaş Hatayspor - Atko Grup Pendikspor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?