Fenerbahçe yönetimi ara transfer döneminde kadro planlamasını hızlandırdı. Takımdan ayrılması gündemde olan oyuncu için üç kulübün resmi temaslara başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

FRED'İN SON TALİBİ FLAMENGO 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için Internacional ve Atletico Mineiro'nun ardından Flamengo da devreye girdi. Milliyet Gazetesi'ne göre Fenerbahçe yönetimi, Fred'le ilgili kararını verdi.