Fenerbahçe, savunmaya takviye planını hızlandırırken Merih Demiral ismi gündemin merkezine yerleşti. Teknik heyetin talebi yönetimi harekete geçirdi ve resmi teklif iletildi. Milli yıldızın vereceği yanıt merak konusu oldu. İşte detaylar...

Ocak ayında Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda takviyeler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gündem stoper transferi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesindeki bir numaralı isim Merih Demiral.