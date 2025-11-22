Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 'Bu iş olmaz çünkü...'
Son dakika FB transfer haberleri... Sarı lacivertliler, ara transfer dönemi için hazırladığı listesindeki oyuncular için kulüpleri ile iletişim halindeyken, listedeki futbolculardan birinin hocası, oyuncuyu bırakamayacağını, ona ihtiyacı olduğunu belirtti. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe ara transfer dönemi kapsamında transfer listesini hazırlamış ve hamlelerini yapmaya başlamış durumda... Hücum hattı için de bitirici bir golcü isteyen Kanarya'nın bu transfer girişimde ise sıcak saatler yaşanıyor...
Daha önce Trabzonspor formasıyla kendini kanıtlamış ve Süper Lig'i bilen bir isim olmasından dolayı Alexander Sörloth'a forma giydirmek isteyen Fenerbahçe, oyuncunun takımda yeni idol olabileceğine inandığı için devre arasında bu transferi bitirmek istiyor.
SON DURUMU AÇIKLADILAR
İspanyol ekibi Atletico Madrid'e yakınlığıyla bilinen Atletimedia adlı internet sitesinde yer alan haberde Fenerbahçe'nin listesinde olan oyuncuyla ilgili son gelişme paylaşıldı.
SIMEONE BIRAKMAK İSTEMİYOR ÇÜNKÜ...
Habere göre; Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin 29 yaşındaki santrfora ilerleyen maçlarda ihtiyaç duyacağını düşündüğü için takımdan gönderilmesini de istemiyor.
BİR DE RAKİP VAR
Fenerbahçe'nin transferde güçlü bir rakibi de var... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da 29 yaşında yıldız forvet oyuncusu ile ciddi şekilde ilgilenen bir diğer kulüp.
67 MAÇTA 26 GOL
İspanyol ekibi, 2024'te kadrosuna kattığı Norveçli yıldız için 32 milyon euro bonservis ödemişti... Başarılı yıldız, Atletico Madrid formasıyla 67 maça çıkarken 26 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO
Deneyimli futbolcunun takımı ile olan sözleşmesi, 2028 yılının haziran ayında sona eriyor. Sörloth'un Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.