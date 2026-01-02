CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş ve F.Bahçe transfer yarışına girdi! Beşiktaş ve F.Bahçe transfer yarışına girdi! 14:09
F.Bahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması F.Bahçe'den bedelli sermaye artırımı açıklaması 13:41
Beşiktaş'ta o isimler Antalya kafilesinde yer almadı! Beşiktaş'ta o isimler Antalya kafilesinde yer almadı! 13:20
Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Süper Lig'e gidiyor Galatasaray'da ayrılık an meselesi! Süper Lig'e gidiyor 12:01
Trabzonspor'a Japon sol kanat! Trabzonspor'a Japon sol kanat! 11:33
G.Saray efsanesi Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı G.Saray efsanesi Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı 11:18
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! 09:23
Tedesco ikna etti! İşte Fenerbahçe'nin ilk 2 transferi Tedesco ikna etti! İşte Fenerbahçe'nin ilk 2 transferi 09:20
Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva kararı! Portekiz basını duyurdu Beşiktaş'ta flaş Rafa Silva kararı! Portekiz basını duyurdu 00:42
Krunic: F.Bahçe neden şampiyon olamadığını düşünmeli! Krunic: F.Bahçe neden şampiyon olamadığını düşünmeli! 00:42
Mert Hakan Yandaş: F.Bahçe camiası, kötü gün dostudur Mert Hakan Yandaş: F.Bahçe camiası, kötü gün dostudur 00:42
Beşiktaş'ta sol bek gelişmesi! Beşiktaş'ta sol bek gelişmesi! 00:42
