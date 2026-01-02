Ligue 1’de zirve yarışı alev alıyor! 2026’nın ilk haftasında lider Lens, Toulouse’un konuğu oluyor. Son 6 maçının tamamını kazanan Lens, liderlik koltuğundaki yerini perçinlemek; Toulouse ise iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Avrupa ve Şampiyonlar Ligi potasını doğrudan etkileyebilecek bu nefes kesen mücadelenin detayları merak ediliyor. İşte Toulouse-Lens maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

Toulouse-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadium de Toulouse (Municipal), Ligue 1'de yılın ilk büyük taktik savaşına ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi Toulouse, özellikle iç sahada sergilediği dirençli futbol ve kanatlardaki hızıyla lideri devirmenin planlarını yapıyor. Konuk ekip Lens ise, ligin en az gol yiyen takımı unvanıyla sahaya çıkarken, orta sahadaki dinamizmi ve hücumdaki bitiriciliğiyle zirvedeki yerini sağlama almak istiyor. Savunma hattıyla rakiplerine geçit vermeyen Lens, yeni yılın bu ilk sınavında şampiyonluk yolundaki kararlılığını kanıtlamaya çalışacak. Peki Toulouse-Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Toulouse-Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toulouse-Lens maçı, 2 Ocak Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Toulouse-Lens MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligue 1'in17. haftasında, stadium de Toulouse'de oynanacak nefes kesici mücadele, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Toulouse-Lens MUHTEMEL 11'LER

Toulouse: Restes; McKenzie, Cresswell, Nicolaisen; Sidibe, Vossah, Casseres, Methalie; Hidalgo, Gboho; Emersonn

Lens: Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard