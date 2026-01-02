Rayo Vallecano-Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Madrid'in iki temsilcisini karşı karşıya getirecek olan Rayo Vallecano-Getafe mücadelesi, tam bir taktik savaşına sahne olacak. Teknik direktör Inigo Perez yönetimindeki Rayo Vallecano, iç sahadaki baskılı oyunu ve Isi Palazon ile Alvaro Garcia'nın kanat akınlarıyla Getafe savunmasını aşmayı planlıyor. Diğer tarafta, ligin en sert ve disiplinli takımlarından biri olan Getafe ise, ezeli rakibi karşısında yıldız isimleriyle skora gitmeye çalışacak. Tarihi Estadio de Vallecas'ın dar zemininde oynanacak bu maç, her iki takım için de sezonun ikinci yarısına hangi hedeflerle girileceğini belirleyecek. İşte Rayo Vallecano-Getafe maçı yayın bilgileri...

RAYO VALLECANO-GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rayo Vallecano-Getafe maçı, 2 Ocak Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

RAYO VALLECANO-GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 18. haftasında, Estadio de Vallecas'ta oynanacak nefes kesici mücadele, S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

RAYO VALLECANO-GETAFE MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Lopez, Valentin, Pacha; Palazon, Camello, A Garcia

Getafe: Soria; Iglesias, Duarte, Djene, Rico; Sancris, Milla, Arambarri, Martin; Liso, Mayoral