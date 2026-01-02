SERIE A | Cagliari-Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’da 2026 yılının ilk büyük mücadelesinde Cagliari, ligin en az gol yiyen savunmalarından birine sahip olan Milan’ı ağırlıyor. Deplasmanda bu sezon henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Milan, 15 maçlık yenilmezlik serisini Sardinya’da da sürdürmek istiyor. Cagliari ise son 5 maçta topladığı78 puanla yakaladığı çıkışı, dev rakibi karşısında taçlandırma hedefinde. Peki Cagliari-Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?