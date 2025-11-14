Slovakya, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 5. maçında Kuzey İrlanda'yı evinde 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada Tomas Bobcek kaydetti.

Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar, Slovakya forması ile kaptan olarak çıktığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu karşılaşmayla birlikte Slovakya, 12 puana yükseldi ve 2. sıradaki yerini korudu. Kuzey İrlanda ise 6 puanda ve 3. sırada kaldı.

A Grubu son maçında Slovakya, Almanya deplasmanına konuk olacak. Dünya Kupası yolunda play-off oynama hakkını garantileyen 2 ülke, direkt katılım hakkını kazanmak için sahaya çıkacak. Kuzey İrlanda ise sahasında Lüksemburg'u ağırlayacak.