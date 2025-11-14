Dünya devi Real Madrid, Türkiye'de adından çok bahsedilecek bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre eflatun-beyazlılar, Juventus'un Türk 10 numarası Kenan Yıldız'ı transfer listesinin en tepesine yazdı. İşte detaylar...

Real Madrid, Arda Güler'in ardından bir Türk oyuncuyu daha gözüne kestirdi. İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre eflatun-beyazlılar, Juventus ile sözleşme görüşmeleri çıkmaza giren Kenan Yıldız ile ciddi şekilde ilgileniyor.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Juventus'tan yıllık 1.5 milyon euro kazanan milli oyuncu, 2029'a kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen yeni bir kontrat için Torino ekibinin yetkilileri ile görüşme halinde. 6 milyon euro'luk yıllık ücret talep eden Kenan Yıldız, Bremer ve Jonathan David gibi isimlerle benzer maaşı istiyor. Juventus'un teklifinin ise 5 milyon euro'nun altında bir rakam olduğu belirtildi.

100 MİLYON EURO

Kenan Yıldız'ın önceliği Juventus'ta uzun soluklu bir kariyer olsa da Real Madrid'in ilgisi, oyuncuyu cezbedebilir. İtalyan kulübü ise 100 milyon euro üzerinde bir teklif alması halinde 10 numarasını satmaya sıcak bakıyor.

ALONSO KENAN'I İSTİYOR

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun ise transferi kesinlikle bitirmek istediği ifade edildi. İspanyol teknik adam, gerekirse Rodrygo da dahil bazı yıldızların gönderilmesine sıcak bakıyor. Vinicius Jr. için Suudi Arabistan'dan gelen astronomik tekliflere de İspanyol devi kapalı değil.

İŞTE O HABER