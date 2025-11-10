Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmalara ait VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Yayınlanan kayıtlar arasında, Kocaelispor ile Galatasaray arasında oynanan ve tartışmalara neden olan pozisyon da dikkat çekti.

Kocaelispor-Galatasaray maçında Victor Osimhen 83. dakikada ağları sarsmıştı. Ancak Galatasaray'ın golü, Gabriel Sara'nın gol anında Kocaelispor kalecisi Jovanovic'in yanında bulunmasından dolayı ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.

İŞTE 12. HAFTANIN VAR KAYITLARI