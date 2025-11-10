FIFA yetkilileri, Fas'ta bir araya geldi

FIFA yetkilileri, oyuncuların refahı ve iş yükü konularını görüşmek üzere Fas'ta bir araya geldi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta "FIFA Profesyonel Oyuncular Danışma Forumu" başlığa altında yapılan toplantıda FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström ve diğer FIFA yetkilileri, dünyanın dört bir yanındaki oyuncu sendikalarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Futbolcu refahı ve genel çalışma koşullarına odaklanan forumda, profesyonel oyuncular için 2026-2029 dönemi için 20 milyon dolar yatırım ayrılarak bir fon kurulacağı belirtildi.

FIFA Profesyonel Oyuncular Fonu'nun amacı, "Kulüplerinin yaşadığı mali zorluklar nedeniyle ödenmemiş maaşlarını tahsil edemeyen oyunculara finansal destek sağlamak ayrıca yapılacak ilgili düzenlemeler, FIFA tarafından oyuncu sendikalarıyla istişare edilerek zamanı geldiğinde belirlenecektir." şeklinde açıklandı.

Ayrıca temmuz ayında sendikalarla işbirliği yapılarak alınan kararlar arasında yer alan, "Maçlar arasında en az 72 saat dinlenme", "Sezonlar arasında en az 21 günlük dinlenme süresi" ve "Haftada bir gün zorunlu dinlenme" kurallarının ise desteklendiği vurgulandı.