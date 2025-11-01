Gönül Dağı 192. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak?

Anadolu’nun kalbinde geçen bir sevda masalı… TRT 1’in uzun soluklu dizisi Gönül Dağı, 192. bölümüyle yine yüreklere dokunacak bir hikaye anlatmaya hazırlanıyor. Gönül Dağı 192. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu ve ilk görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı 192. Bölüm fragmanı izle!

Giriş Tarihi: 01.11.2025 15:00

Paylaş





ABONE OL

TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Gönül Dağı, yeni bölümüyle bir kez daha izleyicilerini ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Bozkırın kalbinde geçen samimi hikayesiyle milyonların gönlünde taht kuran dizinin 192. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda, Taner ve Dilek'in hikayesi derinleşirken, kasaba halkı arasında sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Aile bağları, dostluklar ve aşkın iç içe geçtiği sahneler izleyicileri yine duygulandıracak. Gönül Dağı'nın 192. Bölüm fragmanında ipuçları dikkat çekiyor; izleyenler "Yeni bölümde kim ne yaşayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Gönül Dağı 192. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Gönül Dağı tüm bölümleri izlemek için tıklayınız.

Gönül Dağı 191. Bölümü izlemek için tıklayınız.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?

"Gönül Dağı", Türkiye'nin kalbinde, küçük bir kasaba olan Gedelli'de yaşayan insanların içten hikayesini anlatıyor. Kasabanın sıcakkanlı, birbirine bağlı insanları; umutları, hayalleri ve aşklarıyla yaşam mücadelesi verirken, Anadolu kültürünün derin izlerini yansıtıyor.

Gönül Dağı 192. Bölüm fragmanını izlemek için tıklayınız.

ATV CANLI YAYIN