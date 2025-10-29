Nice-Lille maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nice-Lille maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1’in 10. haftasında gözler, Nice ile Lille arasında oynanacak haftanın önemli karşılaşmasına çevrildi. Üst üste aldığı iki galibiyetle ivme yakalayan Nice, sahasında taraftar desteğini de arkasına alarak seriyi üç maça taşımayı hedefliyor. Kalede Bekre Özer tercihinin ardından savunma güvenliğini güçlendiren ve aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Lille ise deplasmanda kazanarak galibiyet serisini üçe çıkarmanın peşinde. Peki, Nice-Lille maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?