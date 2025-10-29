Inter-Fiorentina maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A’nın 9. haftasında nefesler tutulacak bir mücadeleye sahne olacak: Inter, Fiorentina’yı ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Napoli karşısında kaybederek liderlik şansını yitiren Inter, bu kez sahadan üç puanla ayrılmanın peşinde. Hakan Çalhanoğlu’nun etkili oyunu ve takımın organizasyonu, zorlu rakip karşısında galibiyet için kritik öneme sahip. Ligde 15 puanla 4. sırada bulunan Inter, puan kaybına tahammül edemiyor. Diğer yanda Fiorentina, ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamadı ve zorlu deplasmandan sürpriz bir sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?