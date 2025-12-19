İspanya La Liga’da 17. hafta programı, Valencia ile Mallorca arasında oynanacak önemli bir mücadeleye sahne olacak. Sezon boyunca istikrarsız bir grafik çizen ve puan kayıpları sonrası 17. sıraya kadar gerileyen Valencia, iç sahada alacağı bir galibiyetle yeniden toparlanmayı hedefliyor. Mallorca cephesinde ise kontrollü bir oyun planı ön planda. Zorlu Valencia deplasmanında hata yapmak istemeyen konuk takım, topladığı 17 puanla 14. basamakta yer alıyor ve ligdeki yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Valencia-Mallorca maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Valencia-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 17. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri, Valencia ile Mallorca'yı karşı karşıya getirecek. Sezona beklentilerin altında başlayan ve ligde 17. basamağa kadar gerileyen Valencia, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadeleyi bir çıkış fırsatı olarak görüyor. Mallorca cephesinde ise daha temkinli bir plan ön planda. Zorlu deplasmanda puan kaybı yaşamak istemeyen konuk ekip, ligde topladığı 17 puanla 14. sırada bulunuyor ve konumunu koruma amacında. Peki, Valencia-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VALENCIA-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 17. haftada oynanacak Valencia-Mallorca maçı 19 Aralık Cuma günü saat 23.00'te başlayacak.

VALENCIA-MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mestalla Stadyumu'nda oynanacak Valencia-Mallorca maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.