Parma - Como maçı CANLI izle! Seria A Parma Como maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da bu haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Parma - Como karşılaşması olacak. Stadio Ennio Tardini'de oynanacak maçta ev sahibi Parma, kötü gidişata son verip taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor. Lige iyi başlayan Como ise, Juventus karşısında aldığı muhteşem galibiyetin ardından adeta moral patlaması yaşıyor. Cesc Fabregas'ın öğrencileri, bu sezon Serie A'nın en çok konuşulan takımlarından biri haline geldi. Takım, hem savunmadaki disiplini hem de hızlı hücumlarıyla rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Parma ise son haftalarda istikrarsız bir performans sergiliyor. İç sahada oynadığı maçlarda daha dirençli bir görüntü çizen sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmada galip gelerek moral bulmak istiyor. Peki, Seria A Parma Como maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PARMA COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Parma'da, Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim Cumartesi günü saat 16.00' da başlayacak.

PARMA - COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Parma'nın muhtemel ilk 11'i: Suzuki'nin; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Sorensen, Keita, Bernabe, Almqvist; Cutrone, Pellegrino

Como'nun muhtemel ilk 11'i: Butez; Smolcic, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Voyvoda, Caqueret, Paz; Morata