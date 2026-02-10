İtalya Kupası çeyrek final turunda dev kapışma! Serie A'da 49 puanla 3. sırada yer alan Napoli, taraftarı önünde kupada yarı final bileti için sahaya çıkıyor. Antonio Conte'nin çalıştırdığı ekip, ligde zirve takibini sürdürürken kupada da iddialı. Karşılarında ise sezonun sürpriz ekibi Como var. Efsane futbolcu Cesc Fabregas'ın teknik direktörlüğünde 41 puanla 6. sıraya yükselen Como, kupada da peri masalına devam etmek istiyor. Napoli evinde avantajlı olsa da Como'nun çıkış grafiği tehlike sinyali veriyor. Peki bu kritik mücadele ne zaman oynanacak? Napoli-Como maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç saati ve yayın detayları...

Coppa Italia'da son dört biletinden biri bu akşam sahibini buluyor. Napoli, ligdeki güçlü formunu kupaya taşıyarak tarihinde 7. kez bu mutluluğu yaşamak için sahaya çıkıyor. Son 16 turunda Cagliari'yi penaltılarla geçen , bu kez işi şansa bırakmamak niyetinde. Öte yandan, ligin yeni ancak en iddialı ekiplerinden Como, Fiorentina'yı eleyerek geldiği çeyrek finalde yeni bir sürpriz peşinde. Peki Napoli-Como maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Napoli-Como MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Napoli-Como maçı, 10 Şubat Salı günü oynanacak. Diego Armando Maradona'daki mücadele, Türkiye saati ile 23.0'te başlayacak.

Napoli-Como MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli-Como maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Napoli-Como MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas