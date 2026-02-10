Premier Lig | Tottenham-Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de haftanın en dikkat çeken randevularından birinde Tottenham, kendi sahasında Newcastle United’ı konuk ediyor. 29 puanla 15. sırada yer alan ve son haftalarda yaşadığı istikrarsız sonuçlara taraftarı önünde son vermek isteyen ev sahibi, bu zorlu engeli aşarak moral tazelemek istiyor. Diğer tarafta, 33 puanla 12. basamakta bulunan ve deplasman karnesiyle dikkat çeken Newcastle United ise, Londra’dan zaferle dönerek ilk 10 içerisine girmeyi hedefliyor. İşte Tottenham - Newcastle United maçı canlı yayın bilgileri...