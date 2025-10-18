İspanya La Liga'nin 9. haftasında Barcelona konuk ettiği Girona'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Pedri ve 90+3. dakikada Ronald Araujo kaydetti. Girona'nın tek golü ise 20. dakikada Axel Witsel'den geldi.
Ev sahibi ekipte teknik direktör Hansi Flick hakeme itirazları sebebiyle kırmızı kart gördü. Flick önümüzdeki hafta Real Madrid deplasmanında oynanacak El-Clasico'da takımının başında sahaya çıkamayacak.
Bu galibiyetle Barcelona puanını 22'ye çıkartırken, Girona ise 6 puanda kaldı.