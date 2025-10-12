2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Hırvatistan, sahasında Cebelitarık'ı konuk etti. Çekya ile liderliği paylaşan ev sahibi takım sahasında hata yapmadı. Karşılaşmayı Toni Fruk, Luka Sucic ve Martin Erlic'in golleri ile 2-0 kazanan Hırvatistan puanını 16'ya yükseltti ve Çekya'nın Faroe Adaları'na mağlup olması ile birlikte liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.
Hırvatistan 2-0 Cebelitarık | MAÇ SONUCU-ÖZET
Yayın Tarihi: 12.10.2025 - 23:47