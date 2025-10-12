Danimarka, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nda Yunanistan’ı 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu gollerle maçı erken kopardı. Bu galibiyetle Danimarka puanını 10’a çıkararak averajla zirvede yer aldı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Rasmus Hojlund perdeyi açarak Danimarka'yı 1-0 öne geçirdi. 40. dakikada Andersen'in Mikkel Damsgaard asistinde attığı gol farkı ikiye çıkardı. Sadece bir dakika sonra bu kez Damsgaard sahneye çıktı ve Froholdt'un pasında skoru 3-0 yaptı.

Yunanistan'da 63. dakikada Tzolis, Ioannidis'in asistinde ağları havalandırarak durumu 3-1'e getirdi.

Bu sonuçla Danimarka, dört maç sonunda 12 gol atıp yalnızca bir gol yedi ve grupta liderliğini sürdürdü. Yunanistan ise üç puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.