Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası Elemeleri K Grubu'nda Sırbistan ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Arnavutluk, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.
Arnavutluk, kritik deplasman galibiyetiyle grupta ikinci sıraya yerleşti.
Maçın tek golü 45+1. dakikada geldi. Arnavutluk'ta Rey Manaj, Arlind Ajeti'nin asistinde topu ağlara göndererek takımına galibiyeti getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi.
İkinci yarıda Sırbistan oyunun kontrolünü eline almak istese de Arnavutluk savunması hata yapmadı. Arnavutluk skoru koruyarak üç puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla Arnavutluk puanını 11'e yükselterek ikinci sıraya yerleşti. Sırbistan ise 7 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı. Grubun lideri İngiltere, 15 puanla zirvedeki yerini koruyor.