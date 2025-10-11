Osimhen ve Ndidi korku dolu anları! Nijerya Milli Takımı'nın uçağı acil iniş yaptı

Son dakika spor haberleri... Dünya Kupası eleme maçının ardından Lesotho'dan dönüş yapan Nijerya Milli Takımı'nın uçağının ön camı çatladı. Osimhen ve Ndidi'nin formasını giydiği Nijerya, Angola'ya zorunlu iniş yaptı.

Nijerya Futbol Federasyonu, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada hiçbir oyuncu ve görevlilerde bir sorun olmadığı bildirildi.

Federasyon, ülkeye sağlıklı bir şekilde gidebilmek için yeni uçak talep ettiklerini ve kısa sürede Nijerya'da olacaklarını duyurdu.

Nijerya'nın 2-1 yendiği Lesotho maçında Ndidi 90 dakika süre alırken, Osimhen 89. dakikada oyundan çıktı.

