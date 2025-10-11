Dünya Kupası eleme maçının ardından Lesotho'dan ülkeye dönen Nijerya Milli Takımı uçağının ön camı çatladı. Uçak, Angola'ya zorunlu iniş yaptı.
Nijerya Futbol Federasyonu, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada hiçbir oyuncu ve görevlilerde bir sorun olmadığı bildirildi.
Federasyon, ülkeye sağlıklı bir şekilde gidebilmek için yeni uçak talep ettiklerini ve kısa sürede Nijerya'da olacaklarını duyurdu.
Nijerya'nın 2-1 yendiği Lesotho maçında Ndidi 90 dakika süre alırken, Osimhen 89. dakikada oyundan çıktı.
