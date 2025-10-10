Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda heyecan başlıyor. İlk hafta maçlarında Kuzey İrlanda, Slovakya ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kuzey İrlanda - Slovakya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2026 Dünya Kupası elemelerinin ilk maçında Kuzey İrlanda, Slovakya'yı konuk edecek. Elemelere Lüksemburg'u 3-1'lik skorla geride bırakarak merhaba diyen Kuzey İrlanda, Ağustos başında Almanya deplasmanında aynı skorla sahadan boynu bükük ayrıldı. Slovakya ise grup favorisi Almanya'yı mağlup ederek üç puan farkla zirvede yerini aldı. İşte Kuzey İrlanda - Slovakya maçı detayları...

KUZEY İRLANDA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kuzey İrlanda - Slovakya maçı 10 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

KUZEY İRLANDA - SLOVAKYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kuzey İrlanda: Peacock-Farrell; Hume, McNair, Ballard; Bradley, McCann, S. Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid

Slovakya: Dubravka; Gyomber, Satka, Skriniar, Hancko; Duda, Lobotka, Bero; Haraslin, Strelec, Sauer

SLOVAKYA İKİNCİ KEZ DÜNYA KUPASINDA

Slovakya, son beş resmi randevusunda dörtünde kalesini gole kapatarak sağlam bir savunma sergiledi ve yalnızca bir mücadelede fileleri gördü. Bu istikrarlı performans, uzun yıllardır timsahın başında olan teknik direktör Francesco Calzona'yı grup zirvesine oturtma ve direkt eleme hakkı kapma hedefine bir adım daha yaklaştırıyor. Falcons olarak bilinen Slovakya için bu, bağımsızlık sonrası ikinci Dünya Kupası bileti anlamına gelecek; 2010 Güney Afrika'daki fırtınalı günlerinden beri ilk kez bu büyük sahnede yer alacaklar.

FARRELL YİNE YEDEK

Kuzey İrlanda cephesinde ise, Ağustos ayında forma giyemeyen Daniel Ballard, Conor Hazard, Brodie Spencer, Ciaron Brown ve Paul Smyth gibi kilit isimler takıma dahil edildi. Teknik direktör Michael O'Neill, Ross McCausland'ı ve gol yollarında tecrübesiyle öne çıkan Josh Magennis'i de geri çağırdı. Magennis'in en son milli davetiyesi tam bir yıl öncesine uzanıyor. Birinci kaleci Pierce Charles'ın omuz sakatlığı hâlâ devam ettiği için, ülkesini 50 kez temsil eden deneyimli eldiven Bailey Peacock-Farrell'in yedek kulübesinde hazır olması muhtemel.

West Bromwich Albion forması giyen kanat oyuncusu Isaac Price, son dokuz ulusal maçta sekiz golle ev sahibinin en parlak yıldızı konumunda. Slovakya'nın ise en sinsi silahı David Strelec olarak öne çıkıyor.Strelec, son 11 milli takım savaşında beş kez skoru lehine çevirdi; Feyenoord'un yeteneği Leo Sauer ve Middlesbrough'un orta saha dinamosu ona hücum hattında eşlik edecek. Eylül'deki iki elemeye sakatlık gölgesinde katılamayan Lukas Haraslin ise, forvette üçlü bir dinamik katmaya hazır.

Calzona'nın kadroda radikal hamlelere girişmeyeceği öngörülüyor; Napoli'nin orta saha orkestra şefi Stanislav Lobotka'nın rolü değişmezken, stoper Milan Skriniar kaptanlık bandını koluna takarak deneyimli kadroyu sahaya dizginleyecek.