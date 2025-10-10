Kosova - Slovenya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa Elemeleri B Grubu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda heyecan başlıyor. İlk hafta maçlarında Kosova, Slovenya ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kosova - Slovenya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2026 Dünya Kupası tüm heyecanıyla başlıyor. Avrupa Elemeleri'nin B Grubu ilk maçında, son yıllarda yakaladığı önemli ivmeyle uluslararası futbola adım atan Kosova, Slovenya'yı konuk edecek. Eleme grubunda İsveç'i 2-0 yenen Kosova, grupta ikinci sırada yer alıyor. Slovenyalılar ise yavaş bir başlangıç yaptıkları sezonda yeniden ivme kazanmak için sahaya çıkacak. İşte Kosova - Slovenya maçı yayın bilgileri...

KOSOVA - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kosova - Slovenya maçı 10 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

KOSOVA - SLOVENYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kosova: Muriç; Gallapeni, Aliti, Dellova, Krasniqi, Voyvoda; Muslija, Rexhbecaj, Avdullahu; Rrahmani, Muriqi

Slovenya : Oblak; Janza, Bijol, Drkusic, Karnicnik; Lovric, Elsnik, Gnezda Cerin, Stojanovic; Vipotnik, Sesko

Slovenya, Dünya Kupası elemelerine evinde İsveç'le 2-2 berabere kalıp, grup lideri İsviçre'ye de 3-0 yenilerek başladıktan sonra zorlu bir mücadele veriyor. Milli takım, 2024'ün başından bu yana sadece üç resmi müsabaka galibiyeti elde edebildi; bunlardan ikisi Kazakistan'a karşıydı. Slovenya, Kosova ile resmi maçlarda iki kez karşılaştı ve her iki maçı da beş yıl önce tek gollü farkla kazandı.