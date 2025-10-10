Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Çek basını, tecrübeli çalıştırıcının milli takım için aday isimler arasında yer aldığını yazdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim ile sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Çek basınından iSport, tecrübeli çalıştırıcının milli takım için aday isimler arasında yer aldığını yazdı.

Haberde aktarılana göre Ivan Hasek'in performansından memnun olmayan Çekya'nın takip ettiği 3 isim bulunuyor. Bu isimler Çekya U21 Milli Takımı'nın teknik direktörü Michal Bilek, Çek ekibi FK Jablonec'te sözleşmesi devam eden Lubos Kozel ve son olarak Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim.

Aynı zamanda Terim'in Al-Shabab'da çalıştığı süre zarfında Suudi ekibinde sportif direktörlük görevi yapan eski Çek futbolcu Pavel Nedved'in kilit isim olabileceği vurgulandı.

"YAPILAN PLAN CESURCAYDI ANCAK..."

Haberde, "Terim ile yapılan plan cesurcaydı, ancak mali açıdan kesinlikle son derece zorluydu" ifadeleri yer aldı ve Fatih Terim ile anlaşma sağlanma ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

