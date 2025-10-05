İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. Napoli, evinde Genoa'yı konuk edecek. İki takımda ligin ilk haftalarında hata yapmak istemiyor. Özellikle Antonio Conte'nin öğrencileri milli ara öncesi 3 puan alıp, bu sezonu tekrar şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında ise maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Napoli-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Serie A'nın 6. haftasında dikkatler Napoli-Genoa maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Napoli hem de Genoa, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Napoli-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 6. haftasında oynanacak Napoli-Genoa maçı 5 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak Napoli-Genoa maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NAPOLI-GENOA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Beukema, Jesus, Spinazzola, Lobotka, McTominay, De Bruyne, Anguissa, Politano, Hojlund

Genoa: Leali, Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Caricol, Masini, Frendrup, Ellertsson, Malinovsky, Venturino, Ekuban