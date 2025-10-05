Everton-Crystal Palace maçı ne zaman ve saat kaçta? İngiltere Premier Lig maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. 7. hafta maçında Everton sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Sezonu galibiyetle sürdürmeyi amaçlayan iki ekip de sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmayı canlı takip etmek için “Everton-Crystal Palace maçı canlı izle” aramalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Peki, Everton-Crystal Palace maçı ne zaman ve saat kaçta? İngiltere Premier Lig maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

EVERTON-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 7. haftasında oynanacak Everton-Crystal Palace maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

EVERTON-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak Everton-Crystal Palace maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.