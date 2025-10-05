İspanya La Liga'nın 8. haftasında Celta Vigo ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Celta Vigo ev sahipliğinde oynanan maçta iki ekip 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı.

Konuk ekip Atletico Madrid, Carl Starfelt'in kendi kalesine attığı golle 7. dakikada öne geçerken maçın eşitlik golü, 68. dakikada Iago Aspas'tan geldi.

Atletico Madrid'de Clement Lenglet, 40. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, ligde yedi maçlık galibiyet serisi yakalarken Celta Vigo'nun üç puan hasreti sekiz maça yükseldi.