Aston Villa-Burnley maçı ne zaman ve saat kaçta? İngiltere Premier Lig maçı hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. 7. hafta maçında Aston Villa sahasında Burnley'i konuk edecek. Sezonu galibiyetle sürdürmeyi amaçlayan iki ekip de sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmayı canlı takip etmek için “Aston Villa-Burnley maçı canlı izle” aramalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Peki, Aston Villa-Burnley maçı ne zaman ve saat kaçta? İngiltere Premier Lig maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

ASTON VILLA-BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2025-2026 sezonu 7. haftasında oynanacak Aston Villa-Burnley maçı 5 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ASTON VILLA-BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Burnley maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.