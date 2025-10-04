İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid ile Villarreal karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Real Madrid, Villarreal'i 3-1 yendi.
Eflatun-beyazlıların gollerini 47. ve 69. dakikada Vinicius Jr. ve 81. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.
Konuk ekipte Santiago Mourino 77. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde çıktığı 8 maçta 7. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğe yerleşti. Villarreal ise 3 maçlık galibiyet serisinin ardından sahadan yenik ayrıldı.
ARDA GÜLER İLK 11'DE YER ALDI
Öte yandan müsabaka öncesi La Liga'da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülünü milli oyuncu Arda Güler, 11'de maça başlarken, 64. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.