FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan çok konuşulacak açıklama geldi. Infantino, yaptığı açıklamada Filistin'de soykırım yapan İsrail'i futbol organizasyonlarından men etme gibi bir düşüncelerinin olmadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler, katil İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım sonrası İsrail'in futbol organizasyonlarından men edilmesiyle ilgili çağrı yapmıştı.

Konuyla ilgili gözler FIFA'ya çevrilirken, FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan açıklama geldi.

Infantino, "FIFA olarak, bölünmüş bir dünyada insanları bir araya getirmek için futbolun gücünü kullanmaya kararlıyız. Bugün dünyada var olan birçok çatışmada acı çekenlerin yanındayız ve futbolun şu anda iletebileceği en önemli mesaj barış ve birlik mesajıdır. FIFA jeopolitik sorunları çözemez, ancak futbolu tüm dünyada teşvik etmeli ve onun birleştirici, eğitici, kültürel ve insani değerlerini kullanmalıdır." ifadelerini kullandı.