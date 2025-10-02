Nice Teknik Direktörü Franck Haise, temsilcimiz Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşma sonrası açıklamalar yapto. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Nice'in Teknik Direktörü Franck Haise, temsilcimiz ile oynadıkları mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"TAM BİR TAKIM OLARAK OYNADILAR"

"Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığı kesin. Teknik anlamda daha iyilerdi. Eksik durumdayız. Daha fazla bire bir oynamalıyız ve daha çok pozisyona girmeliyiz. Bunları da zamanla gerçekleştireceğiz.

Fenerbahçe'de çok iyi oyuncular var. Hepsinin teknik kapasiteleri ortada. Bu akşam tam bir takım olarak oynadılar. İyi bir maç çıkardılar. Bizlerin de hatalarını bulup maçı kazandılar."