Fenerbahçe–Gençlerbirliği mücadelesinin ardından Oğulcan Ülgün, sahadaki centilmen tavrıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk yarıda gol şansı yakalayabileceği bir anda Mert Müldür’ün yerde kaldığını gören deneyimli oyuncunun oyunu durdurması, Kadıköy’de büyük takdir topladı. Bu anlamlı davranış sonrası futbolseverler, Oğulcan Ülgün’ün yaşı, memleketi ve futbol kariyerine dair detayları merak etmeye başladı. Peki, Oğulcan Ülgün kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın ardından Oğulcan Ülgün, sergilediği fair-play davranışıyla gündeme oturdu. İlk yarıda kaleciyle karşı karşıya kalacağı pozisyonda Mert Müldür'ün yerde kaldığını fark eden tecrübeli futbolcunun atağı durdurması, Kadıköy tribünlerinden alkış aldı. Bu hareketin ardından futbolseverler, "Oğulcan Ülgün kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmaya başlarken, deneyimli ismin futbol yolcuğu merak ediliyor. İşte detaylar...

OĞULCAN ÜLGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Oğulcan Ülgün, 11 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşında olan Ülgün, orta sahada görev yapıyor.

OĞULCAN ÜLGÜN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2016'da Altınordu'da başlayan Oğulcan Ülgün, burada gösterdiği başarılı performansla 2021'de Konyaspor'a transfer oldu. Yeşil-beyazlı forma ile 4 sezon mücadele eden Oğulcan Ülgün, 2025 senesinde ise Gençlerbirliği'nin yolunu tuttu.