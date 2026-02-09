CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den maç sonu flaş paylaşım! Fenerbahçe'den maç sonu flaş paylaşım! 23:10
Sadettin Saran'dan Kante yanıtı! Sadettin Saran'dan Kante yanıtı! 22:53
Metin Diyadin: "Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu" Metin Diyadin: "Skor olarak ilk yarıda maç bitmiş oldu" 22:39
"Sadece 2 takımın adı geçiyor ama..." "Sadece 2 takımın adı geçiyor ama..." 22:29
Kerem Aktürkoğlu: İnşallah hep böyle devam eder! Kerem Aktürkoğlu: İnşallah hep böyle devam eder! 22:21
İsmail Yüksek'ten şampiyonluk sözleri! İsmail Yüksek'ten şampiyonluk sözleri! 22:16
Daha Eski
Semedo: Şimdi Trabzonspor'u düşünebiliriz! Semedo: Şimdi Trabzonspor'u düşünebiliriz! 22:14
F.Bahçe işi ilk yarıda bitirdi! F.Bahçe işi ilk yarıda bitirdi! 21:55
Jhon Duran F.Bahçe'ye veda etti! Jhon Duran F.Bahçe'ye veda etti! 21:48
Oğulcan Ülgün'den alkış toplayan hareket! Oğulcan Ülgün'den alkış toplayan hareket! 21:09
F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! İşte o anlar F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! İşte o anlar 20:47
Fenerbahçe penaltı kazandı! Fenerbahçe penaltı kazandı! 20:24
Oğulcan Ülgün kimdir ve nereli?
Sadettin Saran'dan Kante yanıtı!
Aynı Yağmur Altında 2. bölüm fragmanı izle
Aynı Yağmur Altında yeni bölüm izle!