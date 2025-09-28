İtalya Serie A'da yeni sezon heyecanı 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Sassuolo, evinde Udinese'yi konuk edecek. İki takımda ligin ilk haftalarında hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında ise maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sassuolo-Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Serie A'nın 5. haftasında dikkatler Sassuolo-Udinese maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Sassuolo hem de Udinese, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Sassuolo-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SASSUOLO-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 5. haftasında oynanacak Sassuolo-Udinese maçı 28 Eylül Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.