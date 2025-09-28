Fransa Ligue 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor ve taraftarlar ligdeki her maçı büyük bir merakla takip ediyor. Ligue 1'in altıncı haftasında Angers ile Brest , Pazar günü Stade Raymond Kopa'da karşı karşıya gelecek ve puan cetvelinde daha fazla puan toplama çabalarını sürdürecekler.Peki, Angers-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
ANGERS - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fransa Ligue 1'in önemli karşılaşmalarından biri olan Angers-Brest maçı 28 Eylül 2025 Pazar günü TSİ 18:15'te başlayacak.
ANGERS - BREST MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele, Bein Sports ve Bein Connect üzerinden canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Angers'ın muhtemel ilk 11'i: Koffi; Arcus, Camara, Lefort, Ekomie; Mouton, Belkebla, Belkhdim; Raolisoa, Peter, Kalumba
Brest'in muhtemel ilk 11'i: Coudert; Locko, Diaz, Chardonnet, Lala; Magnetti, Chotard; Mboup, Doumbia, Del Castillo; Ajorque