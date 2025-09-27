Mallorca - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

İspanya La Liga'da yeni sezon heyecanı 7. hafta maçlarıyla sürüyor. Mallorca, evinde Alaves'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Mallorca - Alaves maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 7. hafta maçında Mallorca, evinde Alaves'i ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Mallorca - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mallorca - Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mallorca - Alaves maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mallorca - Alaves MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mallorca: Roman; Morey, Valjent, Raillo, Mojica; Costa, Morlanes; Asano, Darder, Torre; Muriqi

Alaves: Sivera; Jonny, Tenaglia, Garces, Diarra; Guridi, Blanco; Vicente, Suarez, Alena; Boye