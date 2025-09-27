İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Brentford ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Gtech Community Stadyumu'nda oynanan maçta Brentford, Manchester United'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin golleri 8. ve 20. dakikada Igor Thiago ve 90+5. dakikada Mathias Jensen'den gelirken United'ın tek golünü 26. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester United, bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 3. kez yenildi ve 7 puanla 13. sırada yer aldı. Brentford ise ligdeki ikinci galibiyetini alarak 7 puanla 11. sırada bulunuyor.