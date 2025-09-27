Mainz - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Bundesliga

Bundesliga'da yeni sezon heyecanı 5. hafta maçlarıyla sürüyor. Mainz, evinde Borussia Dortmund'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Mainz - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mainz - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 5. hafta maçında Mainz, evinde Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Mainz - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Mainz - Borussia Dortmund MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mainz - Borussia Dortmund maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mainz - Borussia Dortmund MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mainz: Zentner; Da Costa, Bell, Hanche-Olsen; Widmer, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Nordin; Sieb

Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier