Fenerbahçe'de Alessia Orro 'En İyi Pasör' ödülünü dedesinin ellerinden aldı!
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni yıldızı Alessia Orro sarı lacivertlilerin katıldığı turnuvada 'En İyi Pasör' ödülünün sahibi oldu. Başarılı voleybolcuya ödülünü dedesi takdim etti. İşte o görüntüler...
