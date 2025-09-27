St Pauli - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Bundesliga

Bundesliga'da yeni sezon heyecanı 5. hafta maçlarıyla sürüyor. St Pauli, evinde Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, St Pauli - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bundesliga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 5. hafta maçında St Pauli, evinde Bayer Leverkusen'i ağırlayacak. Bundesliga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki St Pauli - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

St Pauli - Bayer Leverkusen MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

St Pauli - Bayer Leverkusen maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

St Pauli - Bayer Leverkusen MAÇI MUHTEMEL 11'LER

St Pauli: Vasilj; Wahl, Smith, Dzwigala; Saliakas, Sands, Fujita, Oppie; Sinani; Hountondji, Lage

Bayer Leverkusen: Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Vazquez, Andrich, Garcia, Grimaldo; Tillman, Seghir; Schick